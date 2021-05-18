"Зеленский отправляет на Донбасс колонны гомосексуалистов": Скабеева отличилась новым перлом (видео)

Российские СМИ снова отличились, сообщив, что президент Украины Владимир Зеленский якобы отправил на Донбасс гомосексуалистов для проведения парадов.

Об этом 17 мая сообщили в Твиттере "KyivPride".

По словам российской пропагандистки Ольги Скабеевой, совет по деоккупации США посоветовал Зеленскому провести гей-парад на Донбассе. При этом, данный совет якобы лично дал президент США Джо Байден.

"Теперь американцы дали зеленый свет и на Донбасс оправляются колонны украинских гомосексуалистов", — сказала Скабеева.

Приберіть дітей і чутливих людей від екранів!



Нижче: сенсація р*сійських ЗМІ (якщо їх можна так назвати) (P.S. ні) pic.twitter.com/KgB1dUpTGX — KyivPride (@KyivPride) May 17, 2021

Напомним, что 16 мая в России сообщили о решении привлечь "старообрядцев" из Тувы к тренировкам военнослужащих.