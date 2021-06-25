Троллинг по-американски: посольство США в Москве вывесило на балкон радужный флаг ЛГБТ (фото)

Посольство США ко Дню флага ЛГБТИ-сообщества вывесило радужный флаг на здании посольства в российской столице.

Об этом посольство сообщило в соцсетях.

"Сегодня, отмечая день прайд-флага, посольство США в России чествует права ЛГБТИ+", - сказано в сообщении.

Дипломаты отметили, что вопрос прав ЛГБТ - это вопрос прав человека, а каждый человек имеет право жить свободной жизнью, без ненависти и преследования.

Сегодня, отмечая #PrideFlagDay, посольство США в России чествует права ЛГБТИ+. Права #LGBTI+ это права человека. Права человека универсальны. Kаждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований. pic.twitter.com/iMikg2soou — Посольство США в РФ (@USEmbRu) June 25, 2021

Помимо того в посольствах Канады, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Исландии в РФ выступили с совместным заявлением о важности защиты прав ЛГБТ в мире. К ним присоединился и посол США Джон Салливан.

Сегодня посол США Салливан присоединился к послам и временным поверенным других дипмиссий в России, чтобы подтвердить приверженность наших стран делу защиты прав человека в отношении всех людей, включая ЛГБТИ+. https://t.co/Q8bknoaC7c pic.twitter.com/f05gIm3Sa6 — Посольство США в РФ (@USEmbRu) June 25, 2021

Стоит отметить, что в России с 2013 года действует запрет на "гей-пропаганду" среди несовершеннолетних, соответствующий закон был признан дискриминационным в Европейском суде по правам человека и Комитете по правам человека при ООН.

Как известно, в России к ЛГБТ сообществу сложилось довольно прохладное отношение, например в прошлом году политики США уже размещали радужный флаг на Новинском бульваре и тогда нарвались на критику ряда российских политиков. А российские пропагандисты недавно даже начали "пугать" людей темой "гей-батальонов" ВСУ на Донбассе.