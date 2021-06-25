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Троллинг по-американски: посольство США в Москве вывесило на балкон радужный флаг ЛГБТ (фото)

Троллинг по-американски: посольство США в Москве вывесило на балкон радужный флаг ЛГБТ (фото)
Обновлено 16:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Посольство США ко Дню флага ЛГБТИ-сообщества вывесило радужный флаг на здании посольства в российской столице. 

Об этом посольство сообщило в соцсетях. 

"Сегодня, отмечая день прайд-флага, посольство США в России чествует права ЛГБТИ+", - сказано в сообщении. 

Дипломаты отметили, что вопрос прав ЛГБТ - это вопрос прав человека, а каждый человек имеет право жить свободной жизнью, без ненависти и преследования. 

Помимо того в посольствах Канады, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Исландии в РФ выступили с совместным заявлением о важности защиты прав ЛГБТ в мире. К ним присоединился и посол США Джон Салливан. 

Стоит отметить, что в России с 2013 года действует запрет на "гей-пропаганду" среди несовершеннолетних, соответствующий закон был признан дискриминационным в Европейском суде по правам человека и Комитете по правам человека при ООН. 

Как известно, в России к ЛГБТ сообществу сложилось довольно прохладное отношение, например в прошлом году политики США уже размещали радужный флаг на Новинском бульваре и тогда нарвались на критику ряда российских политиков. А российские пропагандисты недавно даже начали "пугать" людей темой "гей-батальонов" ВСУ на Донбассе

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Россия, ЛГБТ.
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