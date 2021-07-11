В Грузии скончался журналист, избитый во время ЛГБТ-марша (фото)

В Тбилиси умер телеоператор Лексо Лашкаравы, который был жестоко избит несколько дней назад противниками проведения в Тбилиси Марша достоинства ЛГБТ-сообщества.

Как сообщает телекомпания "Пирвели", журналиста обнаружила родная мать в его доме. Начато следствие. На данный момент полиция не озвучивает причину смерти, неясно, связана ли она с побоями.

Известно, что мужчина был жестоко избит во время освещения акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. Его госпитализировали с переломами костей лица, ему была проведена операция. Несколько дней назад Лакшарава выписался из больницы и продолжал лечение на дому.

Стоит отметить, что в ходе разгрома офиса некоммерческой организации "Позор", нападениям со стороны гомофобов подверглись 53 представителя СМИ. Полиция арестовала 19 человек.

Напомним, сегодня, 11 июля, стало известно о смерти украинского журналиста, корреспондента агентства "Укринформ" Андрея Лавренюка.