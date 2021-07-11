Во Франции внезапно умер украинский журналист Андрей Лавренюк

Во Франции умер украинский журналист-международник, корреспондент агентства "Укринформ" Андрей Лавренюк. Журналист скончался в Страсбурге на 46-м году жизни, причин пока не называли.

О трагической новости сообщили 10 июля его друзья-дипломаты на странице Facebook.

"Очень печальная новость! Говорили еще пару дней назад с Andrii Lavreniuk о сегодняшней манифестации, и тут такое. Покойся с миром Спасибо за все что ты сделал для Украины!", - написал Владимир Когутяк.

Бывший корреспондент "Укринформа" Роман Сущенко написал в Facebook, что смерть Лавренюка – тяжелая потеря для отечественной журналистики.

В информационном агентстве "Укринформ" отметили, что он был опытным журналистом-международником, а также профессионалом своего дела и патриотом Украины.

Андрей Лавренюк в "Укринформе" работал с 2011 года. 7 лет был собственным корреспондентом агентства в Брюсселе, где освещал деятельность европейских институтов, штаб-квартиры НАТО и Постоянного представительства Украины при ЕС и Миссии Украины при НАТО. За эти годы Андреем было написано и выпущено тысячи информационных сообщений, сотни аналитических материалов и интервью.

Отметим, 3 июля мер бывший замминистра культуры и журналист Юрий Рыбачук. А 19 июня, умер блогер и писатель Святослав Волков, более известный под псевдонимом Горький Лук (Gorky Look).