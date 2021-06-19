Ушел из жизни популярный украинский блогер Горький Лук

В субботу, 19 июня, умер блогер и писатель Святослав Волков, более известный под псевдонимом Горький Лук (Gorky Look).

Об этом сообщил волонтер-парамедик Николай Будерацкий у себя в Фейсбук.

"Сегодня не стало Святослава Волкова... отказали почки", - написал он.

Волков с 1 ноября 2014 года вел блог в Живом журнале по теме "кацаповедение" в стиле политической сатиры. Его публикации отмечались ироничным высмеиванием имперской идеологии РФ и "русского мира".

В 2015 году издал книгу "Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацаповедению", первый тираж которой был выкуплен еще до того, как попал в продажу.

Как сообщалось ранее, в субботу, 19 июня в центральной больнице в Риге от осложнений коронавируса скончался латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, более известный как Слава Сэ.