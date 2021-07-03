Бывший заместитель министра культуры Юрий Рыбачук умер в возрасте 47 лет

Умер бывший замминистра культуры и журналист Юрий Рыбачук.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Лиховий в Фейсбук.

Незадолго до смерти у него случился инсульт, от которого он не оправился. На момент смерти ему было 47 лет.

Он родился в Киеве 30 ноября 1973 года, окончил Харьковский государственный педагогический институт им. Мануильского.

Рыбачук в 2006-2015 годах работал в издании "Комментарии". После событий Евромайдана стал членом экспертной платформы "Культура 2025", в рамках которой разрабатывалась долгострочная стратегия развития культуры в Украине.

В 2017-2019 годах был заместителем министра культуры Евгения Нищука.

Как сообщалось ранее, первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес сложную операцию на сердце.

Несмотря на то, что его состояние остается стабильным, он некоторое время не сможет принимать участие в заседаниях ТКГ.