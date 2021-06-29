Кравчуку сделали операцию на сердце: в СМИ рассказали, как чувствует себя первый президент Украины

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отсутствовал на торжественном заседании Верховной Рады, посвященному Дню Конституции, поскольку в это время ему делали операцию на сердце.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на свои источники в окружении Кравчука.

В настоящее время первый президент Украины находится в больничной палате, где восстанавливается после операции.

Издание отмечает, что сама операция прошла без осложнений и по плану, а Кравчук чувствует себя хорошо.

В январе 2021 года, ему исполнилось 87 лет.

Как сообщалось ранее, 28 июня, в День Конституции, Верховная Рада собралась на внеочередное торжественное заседание.

На нем с трибуны выступил нынешний президент Владимир Зеленский. По этому поводу бывший народный депутат и герой Украины Степан Хмара и первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин надели футболки с надписями "Зе! Убийца Конституции".