Кравчуку сделали операцию на сердце: в СМИ рассказали, как чувствует себя первый президент Украины

Первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отсутствовал на торжественном заседании Верховной Рады, посвященному Дню Конституции, поскольку в это время ему делали операцию на сердце.
Об этом сообщает Страна со ссылкой на свои источники в окружении Кравчука.
В настоящее время первый президент Украины находится в больничной палате, где восстанавливается после операции.
Издание отмечает, что сама операция прошла без осложнений и по плану, а Кравчук чувствует себя хорошо.
В январе 2021 года, ему исполнилось 87 лет.
Как сообщалось ранее, 28 июня, в День Конституции, Верховная Рада собралась на внеочередное торжественное заседание.
На нем с трибуны выступил нынешний президент Владимир Зеленский. По этому поводу бывший народный депутат и герой Украины Степан Хмара и первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин надели футболки с надписями "Зе! Убийца Конституции".