Нардепы в вышиванках и почетные гости: Рада собралась на торжественное заседание в День Конституции (фото)

28 июня в Верховной Раде по случаю 25-й годовщины Конституции Украины проходит торжественное заседание.

Об этом с места событий сообщает наш корреспондент.

Так, на площади Конституции торжественно подняли флаг Украины и собрались нардепы - некоторые из них сменили костюмы на вышиванки.

Среди гостей - Александр Мороз, который был главой ВРУ во время принятия Конституции, а также предстоятель Украинской православной церкви митрополит Епифаний и предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий.

После того, как нардепы спели гимн Украины, на площади торжественно открыли памятный знак "Тризуб".

Отметим, что сегодняшнее собрание избранников народа носит лишь символический характер: пленарного заседания 28 июня не будет.

Ранее мы сообщали, с чего началась история Дня Конституции Украины.