"Убийца Конституции": Зеленского в Раде встретили в креативных футболках (фото)

Бывший народный депутат, Герой Украины Степан Хмара и первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин пришли в Верховную Раду на выступление президента Украины Владимира Зеленского по случаю 25-й годовщины принятия Конституции в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции".

Об этом сообщил журналист "Телеграфа", побывавший на месте событий.

Во время выступления в Раде Зеленский напомнил, что в Конституции был утвержден украинский язык как единственный государственный, а также утвержден малый герб и гимн.

"Единственное чего не хватает для полного счастья - это большого герба Украины", — сказал он.

И президент сообщил, что вносит в ВР законопроект о "Большом гербе Украины".

Отметим, что Степан Хмара является украинским политиком, правозащитником, а также бывшим политзаключенным советских концлагерей, и народным депутатом Украины I, II и IV созывов.

Фото с места событий:

Напомним, что 28 июня в Верховной Раде по случаю 25-й годовщины Конституции Украины проходит торжественное заседание.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"