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Украина в ТКГ осталась без главы: что известно о состоянии прооперированного Кравчука

Украина в ТКГ осталась без главы: что известно о состоянии прооперированного Кравчука
18:09 Сегодня Телеграф

Первый президент Украины Леонид Кравчук, перенесший операцию на сердце, и поэтому пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции, не будет участвовать в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом сообщает "Общественное".

"Состояние Леонида Макаровича без изменений. Стабильное. У него была сложная операция на сердце", - пишет издание со ссылкой на источник.

В связи с этим Кравчук пропустит заседания ТКГ в июле-августе.

Кроме того, по данным упомянутого источника, Кравчук "уже давно находился под наблюдением врачей".

Как сообщалось ранее, 28 июня, в День Конституции, Верховная Рада собралась на внеочередное торжественное заседание

На нем с трибуны выступил нынешний президент Владимир Зеленский. По этому поводу бывший народный депутат и герой Украины Степан Хмара и первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин надели футболки с надписями "Зе! Убийца Конституции".

Помимо этого, выступал в Раде в этот день и тезка Кравчука - Леонид Кучма. Главные тезисы из его речи – читайте в материале "Телеграфа".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 258

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Леонид Кравчук, Операции.
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