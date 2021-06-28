Кучма в Раде вспомнил про Януковича, а Зеленскому припомнил "безответственное монобольшинство"

В День Конституции в понедельник, 28 июня, в Верховной Раде состоялось торжественное заседание, где выступил второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма.

"Более 10 лет я выступал в этом здании в качестве президента, но никогда не видел большинства, тем более монобольшинства, которое было бы готово взять на себя ответственность", - сказал он, отметив, что давно здесь (в парламенте, - Авт.) не был".

Кучма не стал скрывать, что ему было гораздо труднее работать с парламентом, чем нынешнему президенту Владимиру Зеленскому. Второй президент Украины подчеркнул, что выступает против возврата к президентской республике, курсом к которой двигается действующая власть, и которая де-факто сейчас существует в Украине. По словам Кучмы, парламентское большинство – вот приоритет для формирования правительства.

Не забыл он упомянуть и про беглого президента Виктора Януковича. Он припомнил ему отмену в 2010 году политреформы и возвращение мега-полномочий президенту.

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