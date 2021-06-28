С Днем Конституции Украины! Красивые открытки и короткие поздравления с праздником

28 июня в Украине отмечается один из самых важных праздников для государства - День Конституции. Стоит отметить, что в 2021 году главному закону страны исполняется 25 лет.

Основной закон Украины был принят в 1996 году. Перед его принятием народные депутаты сутки не выходили из зала, пока не был принят окончательный вариант. Отметим, что до него было представлено около 15 разных проектов Конституции.

Конституция имеет высшую юридическую силу в законодательстве. При инаугурации над ней читают свою присягу все президенты.

Обычно в этот день устраивают много различных концертов, просветительских мероприятий, выставок, парадов.

"Телеграф" собрал в этом материале красивые поздравительные открытки и картинки с Днем Конституции на украинском языке:

Ранее, "Телеграф" писал, что в Укргидрометцентре предупредили о погодных изменениях в Украине на День Конституции.