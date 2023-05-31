Когда День Конституции Украины: календарь основных праздников на июнь
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В июне будет восемь выходных дней
Лето начинается с праздника – Дня защиты детей, который отмечают во всем мире. В июне украинцев ожидает одна из важных государственных дат – День Конституции Украины. Правда, дополнительных выходных ожидать не стоит, так как в стране продолжает действовать военное положение.
"Телеграф" рассказывает, сколько выходных дней ожидает украинцев в июне и какие даты отмечаются в Украине в первый летний месяц. Для удобства вы можете воспользоваться нашим календарем праздников на июнь-2023.
Выходные в июне-2023 в Украине
Первый летний месяц предполагает восемь выходных и 22 рабочих дня. В связи с военным положением в стране сокращенных или дополнительных выходных не предусмотрено.
Выходные дни: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 июня.
Рабочие дни: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 июня.
Дополнительные выходные: нет.
Сокращенные рабочие дни: нет.
Праздники в июне-2023 в Украине
- 1 июня – День защиты детей.
- 4 июня – Троица.
- 5 июня – Всемирный день окружающей среды.
- 6 июня – День журналиста.
- 8 июня – Всемирный день океанов.
- 9 июня – Международный день друзей.
- 11 июня – День работников легкой промышленности.
- 12 июня – День работников фондового рынка.
- 14 июня – Всемирный день донора.
- 18 июня – День медицинского работника.
- 19 июня – День фермера.
- 20 июня – Всемирный день беженцев.
- 22 июня – День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине.
- 23 июня – День государственной службы Украины.
- 25 июня – День таможенника Украины.
- 28 июня – День Конституции Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине будет действовать новый церковный календарь: ПЦУ сделала к этому важный шаг. Вместе с тем, старую традицию летоисчисления, которой пользовались церкви в Украине, пока еще не отменяют.