Когда День Конституции Украины: календарь основных праздников на июнь

В июне будет восемь выходных дней

Лето начинается с праздника – Дня защиты детей, который отмечают во всем мире. В июне украинцев ожидает одна из важных государственных дат – День Конституции Украины. Правда, дополнительных выходных ожидать не стоит, так как в стране продолжает действовать военное положение.

"Телеграф" рассказывает, сколько выходных дней ожидает украинцев в июне и какие даты отмечаются в Украине в первый летний месяц. Для удобства вы можете воспользоваться нашим календарем праздников на июнь-2023.

Выходные в июне-2023 в Украине

Первый летний месяц предполагает восемь выходных и 22 рабочих дня. В связи с военным положением в стране сокращенных или дополнительных выходных не предусмотрено.

Выходные дни: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 июня.

Рабочие дни: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 июня.

Дополнительные выходные: нет.

Сокращенные рабочие дни: нет.

Праздники в июне-2023 в Украине

Календарь праздников на июнь

1 июня – День защиты детей.

– День защиты детей. 4 июня – Троица.

– Троица. 5 июня – Всемирный день окружающей среды.

– Всемирный день окружающей среды. 6 июня – День журналиста.

– День журналиста. 8 июня – Всемирный день океанов.

– Всемирный день океанов. 9 июня – Международный день друзей.

– Международный день друзей. 11 июня – День работников легкой промышленности.

– День работников легкой промышленности. 12 июня – День работников фондового рынка.

– День работников фондового рынка. 14 июня – Всемирный день донора.

– Всемирный день донора. 18 июня – День медицинского работника.

– День медицинского работника. 19 июня – День фермера.

– День фермера. 20 июня – Всемирный день беженцев.

– Всемирный день беженцев. 22 июня – День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине.

– День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине. 23 июня – День государственной службы Украины.

– День государственной службы Украины. 25 июня – День таможенника Украины.

– День таможенника Украины. 28 июня – День Конституции Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине будет действовать новый церковный календарь: ПЦУ сделала к этому важный шаг. Вместе с тем, старую традицию летоисчисления, которой пользовались церкви в Украине, пока еще не отменяют.