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Когда День Конституции Украины: календарь основных праздников на июнь

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Июнь богат на важные даты
Июнь богат на важные даты. Фото Телеграф

В июне будет восемь выходных дней

Лето начинается с праздника – Дня защиты детей, который отмечают во всем мире. В июне украинцев ожидает одна из важных государственных дат – День Конституции Украины. Правда, дополнительных выходных ожидать не стоит, так как в стране продолжает действовать военное положение.

"Телеграф" рассказывает, сколько выходных дней ожидает украинцев в июне и какие даты отмечаются в Украине в первый летний месяц. Для удобства вы можете воспользоваться нашим календарем праздников на июнь-2023.

Выходные в июне-2023 в Украине

Первый летний месяц предполагает восемь выходных и 22 рабочих дня. В связи с военным положением в стране сокращенных или дополнительных выходных не предусмотрено.

Выходные дни: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 июня.

Рабочие дни: 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 июня.

Дополнительные выходные: нет.

Сокращенные рабочие дни: нет.

Праздники в июне-2023 в Украине

Праздники в июне-2023 в Украине
Календарь праздников на июнь
  • 1 июня – День защиты детей.
  • 4 июня – Троица.
  • 5 июня – Всемирный день окружающей среды.
  • 6 июня – День журналиста.
  • 8 июня – Всемирный день океанов.
  • 9 июня – Международный день друзей.
  • 11 июня – День работников легкой промышленности.
  • 12 июня – День работников фондового рынка.
  • 14 июня – Всемирный день донора.
  • 18 июня – День медицинского работника.
  • 19 июня – День фермера.
  • 20 июня – Всемирный день беженцев.
  • 22 июня – День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине.
  • 23 июня – День государственной службы Украины.
  • 25 июня – День таможенника Украины.
  • 28 июня – День Конституции Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине будет действовать новый церковный календарь: ПЦУ сделала к этому важный шаг. Вместе с тем, старую традицию летоисчисления, которой пользовались церкви в Украине, пока еще не отменяют.

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#Календарь #Праздники #Июнь