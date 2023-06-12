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Петров пост 2023: что ни в коем случае нельзя делать в этот строгий период

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Петров пост считается относительно нестрогим
Петров пост считается относительно нестрогим. Фото freepik.com

Нельзя в этот период ни жениться, ни стричься

С 12 июня 2023 года у православных верующих начинается Петров (Апостольский) пост, который будет длиться до 11 июля. Этот период посвящен духовной практике и воздержанию, чтобы подготовиться к празднованию Дня Петра и Павла, который неизменно отмечается 12 июля.

В Петров пост важно для христиан сохранять традиции и придерживаться списка разрешенных продуктов. "Телеграф" рассказывает о запретах, которые следует соблюдать во время поста.

Петров пост 2023: что можно, а что есть нельзя

Летний Петров пост предполагает некоторую свободу в выборе пищи: запрещено есть только мясо, молочные продукты и яйца. Рыба допускается, но в среду и пятницу ее употребление запрещено. Вторник и четверг являются днями, когда можно употреблять в пищу растительное масло. Во время поста запрещено пить алкоголь, однако допускается употребление вина в небольших количествах.

Что нельзя делать в Петров пост 2023

  • Венчаться и жениться, крестить детей.
  • Давать деньги взаймы.
  • Заниматься гаданием.
  • Состригать волосы, ногти.
  • Шить, вязать, рукодельничать.
  • Работать после захода солнца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда будет отмечаться Троица в 2023 и 2024 годах, после перехода ПЦУ на Новоюлианский календарь. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Петров пост