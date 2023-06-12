Петров пост 2023: что ни в коем случае нельзя делать в этот строгий период

Нельзя в этот период ни жениться, ни стричься

С 12 июня 2023 года у православных верующих начинается Петров (Апостольский) пост, который будет длиться до 11 июля. Этот период посвящен духовной практике и воздержанию, чтобы подготовиться к празднованию Дня Петра и Павла, который неизменно отмечается 12 июля.

В Петров пост важно для христиан сохранять традиции и придерживаться списка разрешенных продуктов. "Телеграф" рассказывает о запретах, которые следует соблюдать во время поста.

Петров пост 2023: что можно, а что есть нельзя

Летний Петров пост предполагает некоторую свободу в выборе пищи: запрещено есть только мясо, молочные продукты и яйца. Рыба допускается, но в среду и пятницу ее употребление запрещено. Вторник и четверг являются днями, когда можно употреблять в пищу растительное масло. Во время поста запрещено пить алкоголь, однако допускается употребление вина в небольших количествах.

Что нельзя делать в Петров пост 2023

Венчаться и жениться, крестить детей.

Давать деньги взаймы.

Заниматься гаданием.

Состригать волосы, ногти.

Шить, вязать, рукодельничать.

Работать после захода солнца.

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