Петров пост 2023: что ни в коем случае нельзя делать в этот строгий период
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Нельзя в этот период ни жениться, ни стричься
С 12 июня 2023 года у православных верующих начинается Петров (Апостольский) пост, который будет длиться до 11 июля. Этот период посвящен духовной практике и воздержанию, чтобы подготовиться к празднованию Дня Петра и Павла, который неизменно отмечается 12 июля.
В Петров пост важно для христиан сохранять традиции и придерживаться списка разрешенных продуктов. "Телеграф" рассказывает о запретах, которые следует соблюдать во время поста.
Петров пост 2023: что можно, а что есть нельзя
Летний Петров пост предполагает некоторую свободу в выборе пищи: запрещено есть только мясо, молочные продукты и яйца. Рыба допускается, но в среду и пятницу ее употребление запрещено. Вторник и четверг являются днями, когда можно употреблять в пищу растительное масло. Во время поста запрещено пить алкоголь, однако допускается употребление вина в небольших количествах.
Что нельзя делать в Петров пост 2023
- Венчаться и жениться, крестить детей.
- Давать деньги взаймы.
- Заниматься гаданием.
- Состригать волосы, ногти.
- Шить, вязать, рукодельничать.
- Работать после захода солнца.
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