Когда отмечаем Троицу: даты праздников в 2023 и 2024 годах

Дата празднования Пятидесятницы выпадает на 50-й день после Пасхи

Троица входит в число двенадцати важнейших праздников для христиан западного и восточного обрядов. Главный день в церковном календаре на июнь также называют Зеленое воскресенье и Пятидесятница. Дата празднования Троицы не является фиксированной и меняется каждый раз.

"Телеграф" рассказывает, когда отмечается День Святой Троицы в 2023 и 2024 годах и поменяется ли дата празднования в связи с введением нового календаря, о чем накануне сообщила Православная церковь Украины.

Праздник Троицы символизирует тройственность Бога, единство Отца, Сына и Святого Духа. Библейские предания гласят, что на 50-й день после того, как Иисус Христос воскрес, перед апостолами явился Святой Дух (именно поэтому существует название праздника — День сошествия Святого Духа). Чудесным образом ученики Христа заговорили на разных языках, благодаря чему начали просвещать людей по всему миру и приобщать к христианской вере. Реформа церковного календаря в Украине не коснется празднования Троицы, как и Пасхи, поскольку даты этих праздников являются переходящими.

Когда Троица в 2023 году

День празднования Троицы отсчитывается от Пасхи, должно пройти 50 дней. Так, в 2023 году христиане восточного обряда встретили Воскресение Господне 16 апреля, соответственно День Сошествия Святого Духа выпадает на воскресенье, 4 июня. Христиане западного обряда отмечали Пасху, так называемую католическую, раньше, поэтому Пятидесятница уже прошла, 28 мая 2023 года.

Когда Троица в 2024 году

Православные в 2024 году будут отмечать Пасху 5 мая, а Троицу – 24 июня. Христиане западного обряда: 31 марта и 19 мая Пасха и Троица соответственно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне Пятидесятницы верующие отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день люди приходят к могилам родителей и возлагают цветы в честь памяти о родных.