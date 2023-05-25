Когда празднуем Троицу по новому церковному календарю: дата

Один из важных православных праздников не имеет постоянной даты

Троица, также известная как Зеленое воскресенье и Пятидесятница, является одним из двенадцати важных церковных праздников как для христиан восточного, так и западного обрядов. Ежегодно дата этого праздника изменяется.

Многие важные церковные даты полностью перешли на новый (юлианский) календарь. Так, Рождество теперь будет 25 декабря, а не 7 января. Тоже касается Покрова (1 октября), Крещение (6 января) и День Святого Николая (6 декабря). Изменения не коснутся Пасхи и некоторых других праздников, в частности Троицы, поскольку они являются переходящими.

Так как христиане восточного обряда отметили Христово Воскресенье в 2023 году 16 апреля, то через 50 дней наступит день сошествия Святого Духа. В любом случае дата Троицы всегда будет зависеть от даты Пасхи в конкретном году. К примеру, в 2024-ом Троица будет отмечаться 24 июня, поскольку Пасха у православных верующих будет поздней – 5 мая.

Напомним, что в этом году православная Троица будет праздноваться 4 июня, а католическая — 28 мая. Переход с григорианского календаря на юлианский должен состоятся только с 1 сентября 2023 года.

Церковный календарь с важными православными праздниками

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