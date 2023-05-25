Коли святкуємо Трійцю за новим церковним календарем: дата

Одне з важливих православних свят не має постійної дати

Трійця, також відома як Зелена неділя та П’ятидесятниця, є одним із дванадцяти важливих церковних свят як християн східного, так і західного обрядів. Щороку дата цього свята змінюється.

Багато важливих церковних дат повністю перейшли на новий (юліанський) календар. Так, Різдво тепер буде 25 грудня, а не 7 січня. Теж стосується Покрова (1 жовтня), Водохреща (6 січня) та День Святого Миколая (6 грудня). Зміни не торкнуться Великодня та деяких інших свят, зокрема Трійці, бо вони є перехідними.

Оскільки християни східного обряду відзначили Христове Воскресіння у 2023 році 16 квітня, через 50 днів настане день зішестя Святого Духа. У будь-якому випадку дата Трійці завжди залежатиме від дати Великодня у конкретному році. Наприклад, у 2024-му Трійця відзначатиметься 24 червня, оскільки Великдень у православних вірян буде пізнім – 5 травня.

Нагадаємо, що цього року православна Трійця святкуватиметься 4 червня, а католицька – 28 травня. Перехід з григоріанського календаря на юліанський має відбутися лише з 1 вересня 2023 року.

Церковний календар з важливими православними святами

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти воєнний стан. Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року.