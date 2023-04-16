Воскресіння Христове 2023: що можна їсти і категорично заборонено робити на Великдень

Із завершенням Великого посту закінчуються й суворі обмеження в їжі

Ось і настало найважливіше православне свято 2023 року — Світле Христове Воскресіння, або Великдень. Йому передували довгий Великий піст і Страсний тиждень.

Віряни цього дня прославляють визначну подію, про яку йдеться у біблійних писаннях: воскресіння Спасителя людства Ісуса Христа. Здавна у різних гілок християнства відрізняються дати святкування, тому християни західного обряду відсвяткували Великдень тижнем раніше, тобто 9 квітня.

Великдень 2023: що можна робити у цей день

Ще у Страсну суботу ввечері у храмах проводиться Великодня служба, а після настання опівночі розпочинається урочисте богослужіння – Великодня заутреня. До сходу сонця священники мають освятити всі пасхальні кошики, які були принесені християнами: у них віряни кладуть писанки та фарбування, паски, м’ясні продукти, сир, олію, сіль, пиріжки тощо.

Після відвідин храму християни всією сім’єю збираються за святковим столом, щоб пригоститись освяченими продуктами та іншими смачними стравами. Застілля починається з молитви, а потім усі по черзі б’ються великодніми яйцями, перевіряючи, чиє міцніше. Замість звичайного "Доброго дня!" на Великдень кажуть: "Христос Воскрес!", а у відповідь чують: "Воістину Воскрес!".

Що не можна робити 16 квітня на Великдень

Шити, в’язати, вишивати та займатися роботою по дому і на городі.

Сумувати, сваритися, лаятись і лихословити.

Викидати те, що було освячено у храмі. Його краще спалити чи прикопати у землю.

Поминати померлих та відвідувати цвинтарі.

Вінчатися.

Раніше ми розповідали, які церковні свята відзначатимуть українці у квітні 2023 року. Цього місяця припадали не лише Благовіщення, Вербна неділя та світлий Великдень, а й Радониця (так звані "Проводи").

Також "Телеграф" зробив добірку найкращих привітань з Великоднем-2023 у листівках та картинках, які можна відправити нашим захисникам із ЗСУ у це велике свято.