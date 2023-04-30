Коли День матері в Україні 2023: календар важливих свят на травень

Цього місяця буде 8 вихідних днів

В Україні продовжує діяти воєнний стан (до 20 травня), тому ні про жодні додаткові вихідні на честь свят чи скорочені робочі дні в цей період не може бути й мови. Однак останнього місяця весни буде вісім звичайних неробочих вихідних.

"Телеграф" розповідає, скільки робочих днів очікується у травні 2023 року і на які числа випадають суботи та неділі у травні. У календарі позначені професійні, церковні та міжнародні святкові дати. Так, у травні в українців буде 23 робочі дні.

Вихідні у травні-2023 в Україні

Вихідні дні: 6-7, 13-14, 20-21, 27-28 травня.

Робочі дні: 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-31 травня.

Додаткові вихідні: немає.

Скорочені робочі дні: немає.

Свята у травні-2023 в Україні

Вихідні та свята у травні 2023 року

1 травня — Міжнародний день праці.

3 травня — Всесвітній день свободи друку.

7 травня — День радіо.

8 травня — День пам’яті та примирення в Україні, Міжнародний день Червоного Хреста.

9 травня — День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Міжнародний день Європи.

12 травня — Всесвітній день медичних сестер.

14 травня — День матері в Україні.

15 травня — Міжнародний день сімей.

18 травня — Міжнародний день музеїв.

20 травня — День Європи, День науки, День банківських працівників, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога.

21 травня — День пам’яті жертв політичних репресій, День молодіжних та дитячих громадських організацій, Всеукраїнський день працівників культури.

23 травня — День морської піхоти України, Свято Героїв.

24 травня — День слов’янської писемності та культури.

25 травня — День філолога.

27 травня — День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.

28 травня — День Києва.

29 травня — Міжнародний день миротворців ООН.

31 травня — Всесвітній день без тютюну.

Нагадаємо, що позаду пасхальний цикл, але в травні теж чимало важливих дат для християн східного обряду. Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята українці відзначають у травні 2023 року.