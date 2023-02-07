Рада продовжила мобілізацію в Україні та військовий стан: на який строк

Мобілізація та військовий стан буде продовжено з 19 лютого

Український парламент схвалив закони про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію. Їхня дія буде продовжена ще на 90 днів. Законопроекти було внесено президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За продовження військового стану віддали свої голоси 348 народних обранців, а за продовження строків загальної мобілізації — 344. Повідомляється, що терміни обох положень будуть продовжені з 19 лютого 2022 року на 90 днів.

Залізняк нагадав, що це вже шосте голосування парламенту за військовий стан з початку війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада.

"Це і минуле питання не представляло як минулі чотири рази Секретар РНБО, а відразу після виступів відбулося голосування", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 7 лютого Верховна Рада проголосувала за призначення нового глави МВС. Свої голоси "за" кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра віддав 321 народний обранець.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада 7 лютого призначила нового голову Служби безпеки України. "За" призначення проголосували загалом 324 депутати.