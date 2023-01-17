Новий рекордний мінімум нардепів: Рада позбавила мандата загиблого "слугу"-колаборанта

Кількість депутатів із необхідних 450 зменшилася до 410 осіб

У Верховній Раді буде новий рекордний мінімум народних депутатів. Колаборанта зі "Слуги народу" Олексія Ковальова позбавили мандата через його смерть.

Про це повідомив у своєму каналі народний обранець Ярослав Железняк. Голова парламенту Руслан Стефанчук підтвердив цю інформацію.

Железняк розповів, що ВР вже отримала копію свідоцтва про смерть депутата-зрадника пропрезидентської партії Олексія Ковальова. Найближчим часом його юридично позбавлять мандата. Це означає, що у ВРУ сформується новий мінімум народних депутатів – 410 осіб. На сьогоднішній день в уряді і так рекордно мало депутатів — 411 із 450 осіб, прописаних у Конституції.

"Від Голови Парламенту дізнався, що ВРУ вже отримала копію свідоцтва про смерть депутата-колаборанта Ковальова. Його незабаром теж юридично позбавлять мандата. Тож у Раді буде вже новий мінімум-410 нардепів", — написав Железняк.

Зазначимо, що незважаючи на ситуацію, що склалася, Верховна Рада може повноцінно функціонувати і голосувати. Щоб внести зміни до Конституції, потрібно щонайменше 300 голосів народних депутатів, а для звичайного кворуму достатньо 226 голосів "за".

Пізніше Руслан Стефанчук опублікував підписаний документ про позбавлення депутата мандата. Він додав, що на всіх колаборантів чекає така сама доля.

"Підписав Наказ про дострокове припинення повноважень народного депутата Ковальова. У зв’язку з його смертю. Я не співчуваю", — написав Стефанчук.

Нагадаємо, що Олексій Ковальов загинув у серпні 2022 року. За офіційною версією, колаборанта застрелили з його ж зброї у власному будинку. До речі, Ковальов виявився єдиним депутатом від "Слуги народу", який пішов на співпрацю з ворогом. Після окупації Херсонської області він увійшов до складу фейкового "уряду" регіону, який створили росіяни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, депутат із російським паспортом сам склав мандат. Андрій Аксьонов відзначився не одним скандалом у Верховній Раді.