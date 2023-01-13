Медведчук і друзі: Рада залишила без мандатів п’ятеро нардепів

Голосування проходило зі скандалом

Після того, як президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства проросійських політиків і колаборантів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна, Верховна Рада позбавила їх і депутатських мандатів.

Як проголосували депутати:

Віктор Медведчук – 320 за;

Тарас Козак — 317 за;

Андрій Деркач — 314 за;

Рінат Кузьмін — 319 за;

Андрій Аксьонов (за власним бажанням) — 294 за.

При цьому, за інформацією народного депутата фракції "Голос" Ярослава Железняка, голосування відбулося зі скандалом із самого ранку.

"Спочатку 40 хвилин була дискусія, коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів п'ятьох депутатів. Пропозиції коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (бо у них ні на що б голосів не вистачило). Пропозиція інших фракцій та груп: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів", — каже народний обранець.

За його словами, депутатів було позбавлено мандатів після трьох голосувань і блокування трибуни.

Варто зазначити, що в Раді таким чином залишається рекордно мало нардепів — 411. Нагадаємо, для ухвалення закону потрібна більшість голосів, яка становить 226. А для ухвалення конституційних змін — 300 осіб.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про те, хто вилетів та ризикує вилетіти з Ради після початку вторгнення росі.

"Телеграф" також писав, що Офіс генпрокурора вперше відкрив кримінальне провадження проти депутатів-зрадників із забороненої ОПЗЖ. Справа стосуватиметься 43 вже колишніх і поки чинних нардепів, які не один рік займаються підривною діяльністю та сприяють веденню гібридної війни Росії проти України. Окрім Віктора Медведчука, це також Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич та Ілля Кива.