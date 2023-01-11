Не лише Кива і Медведчук. Хто вилетів та ризикує вилетіти з Ради після початку вторгнення рф

Напередодні у Раді анонсували позбавлення мандатів для чотирьох обранців

Верховна Рада на найближчому засіданні позбавить мандатів чотирьох проросійських політиків, яких напередодні позбавив громадянства президент Володимир Зеленський.

Швидше за все мова йде про Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача, бо позбавлення громадянства є підставою для припинення дії депутатського мандату. Перші троє є представниками ОПЗЖ, останній — позафракційний.

Склад Верховної Ради — 450 народних депутатів. Парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44-ьох народних депутатів до початку повномасштабного вторгнення. Після початку війни 25 нардепів створили свою депутатську групу "Платформа за життя та мир". З того часу нардепів вставало все менше. Згадуємо, хто вилетів раніше:

Ймовірне позбавлення мандатів Медведчука і ко

Саме рішення ще не ухвалили, а позбавлення мандатів анонсував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він не назвав імена нардепів, але заява пролунала за день після позбавлення громадянська чотирьох колаборантів.

Віктор Медведчук у квітні був затриманий після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення, а у вересні обміняли на полонених військових.

Його "права рука" Тарас Козак ще до початку повномасштабної війни виїхав на територію росії і з того часу в Україну не повертався. Проти нього також відкрили кримінальну справу про державну зраду.

Ренат Кузьмін потрапив під приціл слідства перед початком вторгнення через поширення російських наративів. За даними правоохоронців, він намагався сформувати в суспільстві антиукраїнські настрої, за що йому теж повідомили про підозру в держзраді. Місцезнаходження нардепа досі не встановлене.

Андрія Деркача підозрюють у створенні мережі охоронних фірм, які мали сприяти захопленню росіянами України. Деркачу заочно оголосили підозру у державній зраді та незаконному збагаченні, оголосили в розшук.

Хто раніше втратив мандат

Одним із першим позбувся повноважень скандальний політик Ілля Кива, який виїхав у росії та постійно з’являється у пропагандистських телешоу.

Скандальний політик Кива втік до росії

Спочатку він був виключений зі складу ОПЗЖ (3 березня). Далі він за власним бажанням подав заяву на складання мандату, 15 березня Рада проголосувала за позбавлення мандату Киви.

Саме позбавлення українського паспорта стало підставою для позбавлення депутатських повноважень 3 листопада 2022 року Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського. Обидва ексдепутати ще влітку втратили українське громадянство.

Вадим Рабінович, ймовірно, досі перебуває на території Ізраїлю та змінив поле діяльності. Він вирішив податися у релігієзнавство — тепер пояснює нюанси юдаїзму і трактує Тору.

30 листопада Юлія Льовочкіна , сестра співвласника "Inter Media Group" Сергія Льовочкіна, вирішила добровільно скласти повноваження.

, сестра співвласника "Inter Media Group" Сергія Льовочкіна, вирішила добровільно скласти повноваження. 9 січня 2023 року склав повноваження, але ще НЕ був їх позбавлений відповідним голосуванням Ради нардеп із російським паспортом Андрій Аксьонов.

Аксьонов представляє 50-й округ на Донеччині, він дообирався у 2021 році від партії "Порядок". Раніше підтримував бойовиків "ДНР" та "ЛНР", був одним з організаторів так званого "референдуму" у 2014 році.

Чи можуть вигнати усіх з ОПЗЖ?

20 березня президент Володимир Зеленський підписав рішення РНБО, яким на час війни призупинено діяльність 11 проросійських партій: ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Наші", а 12 жовтня в Україні вже повністю заборонили діяльність 12 партій.

У Верховній Раді вже декілька разів намагалися позбавити повноважень усіх членів фракції ОПЗЖ, але ці ініціативи не користувалися підтримкою:

у листопаді нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко подав е-петицію про позбавлення мандатів усіх депутатів від ОПЗЖ.

президент Володимир Зеленський звернувся до голови Ради Руслана Стефанчука з проханням розглянути петицію.

у середині грудня у Раді почали збирали підписи під зверненням на голову Ради Руслана Стефанчука, процес іде дуже повільно, повідомляє "Чесно".

10 січня Ірина Геращенко з "Європейської Солідарністі" заявила, що фракція реєструє постанову про звільнення всіх членів ОПЗЖ з керівних посад в парламенті.

Своє зволікання із вигнанням ОПЗЖ у партіях "Батьківщина" та "Слуга народу" пояснювали тим, що хочуть вигнати нардепів з Ради у конституційний спосіб, аби ті не змогли юридично оскаржити рішення в майбутньому.

У будь-якому разі, позбавлення мандатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача а також Андрія Аксьонова, який зголосився піти 9 січня, у Раді вже залишиться 411 нардепів. Нагадаємо, для ухвалення закону потрібна більшість голосів, яка становить 226. А для ухвалення конституційних змін — 300 осіб.

Як повідомляв "Телеграф", НАБУ оголосило у розшук депутатку від фракції "Слуга народу" Маргариту Шол, яка не вказала в електронній декларації квартиру вартість 5 млн. гривень.