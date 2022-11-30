Одіозна екс-регіоналка з ОПЗЖ вирішила скласти депутатський мандат: стала відома причина

Політикиня вже встигла дати коментарі щодо свого рішення

Депутатка від забороненої в Україні партії ОПЗЖ (Опозиційна платформа за життя) Юлія Льовочкіна написала заяву про складання депутатського мандату.

Відповідну інформацію у середу, 30 листопада, у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, відзначивши, що політикиня прийняла правильне рішення, на відміну від інших представників проросійської партії, котрі продовжують чіплятися за свої мандати.

Також він вкотре наголосив на потребі виключити зі складу Верховної Ради усіх представників ОПЗЖ.

"Це правильний крок. Але, як бачимо, інші нардепи від ОПЗЖ продовжують чіплятися за мандати. Тож треба терміново розглядати проєкт постанови, який я подав разом з колегами ще влітку, і який передбачає виключення зі складу Ради всіх депутатів від ОПЗЖ. "Рускому міру" не місце в українському парламенті", — написав Гончаренко.

Журналістам видання РБК-Україна вдалося поспілкуватися з працівниками пресслужбі Юлії Льовочкіної, які пояснили причину складання мандату депутаткою. Зокрема, згідно з наявною інформацією, відповідне рішення було прийняте нею у зв’язку з сімейними обставинами.

"Насамперед я хочу висловити велику вдячність виборцям, які довірили мені їх представляти. Щиро дякую моїм друзям і колегам по Верховній раді України та Парламентській Асамблеї Ради Європи, з якими мала честь працювати протягом 15 років. Моє рішення прийняте у зв’язку із сімейними обставинам", — пояснила кореспондентам сама Льовочкіна.

Зазначимо, з початку повноважень 9-го скликання Верховної Ради (29.08.2019) до 16.11.2022 Льовочкіна проголосувала загалом 1136 разів, що становить 8,39% від загальної кількості голосувань ВРУ.

Варто нагадати, що у вересні, згідно з рішенням Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, в Україні остаточно заборонили діяльність політпартії "Опозиційна платформа — За життя". Цьому передували відповідні накази президента Володимира Зеленського, а також рішення РНБО. Усі були обґрунтовані доказами, що були надані представниками Служби безпеки тощо.

Також "Телеграф" повідомляв, як секретар РНБО Олексій Данілов закликав нардепів від ОПЗЖ вибачитися перед українцями та скласти свої мандати.