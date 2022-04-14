У Раді призупинено роботу фракції ОПЗЖ: деталі

Декілька депутатів вийшли з фракції

У четвер, 14 квітня, на 50-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, робота парламентської фракції "Опозиційна платформа — за життя" у Верховній Раді України була призупинена.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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Також він додав, що кілька депутатів самостійно залишили лави фракції "ОПЗЖ". Йдеться про Дмитра Ісаєнка, 15 номером у списку партії, та Анатолія Бурмича, 20 номером у тому ж переліку. Обидва, до речі, стосуються скандального позову в КСУ щодо необхідності скасувати покарання за брехню в електронних деклараціях.

"Повний розвал фракції "ОПЗЖ". Рабинович перестав бути її співголовою. Депутатів ще двоє — Бурмич та Ісаєнко — вийшли. Загалом, друзі, там не те, що щури біжать, а всі… — зазначив Гончаренко, записавши коротке відео. — Цей корабель пішов слідом за російським військовим кораблем, крейсером "Москва". Туди ж пішов і цей гнилий човен під назвою "ОПЗЖ". Туди їй і дорога".

Інформацію про тимчасову заборону на роботу нардепів із "ОПЗЖ" підтвердила і народна обраниця від партії "Голос" Кіра Рудик.

Нагадаємо, що сама партія "Опозиційна платформа" призупинила свою роботу ще наприкінці березня. Повідомлення про це було розміщено її екс-співголовою Вадимом Рабіновичем.

Через кілька тижнів після цього іншого очільника "ОПЗЖ", політика-втікача Віктора Медведчука було затримано під час спеціальної операції СБУ.