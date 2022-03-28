Діяльність партії ОПЗЖ припинено - Рабінович

Партія ОПЗЖ припинила своє існування

Партія "Опозиційна платформа — За життя" припиняє свою діяльність.

Про це повідомив нардеп політсили Вадим Рабінович на сайті фракції.

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"Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася, як партія миру! Але зараз миру немає! Дія партії призупинена! Війна змінює все! Світ до 24 лютого і після — це два різні світи", — зазначив у своїй заяві Рабінович.

Також депутат розповів, що він відлетів з України ще 3 лютого "на офіційне запрошення парламенту Ізраїлю на зустріч із парламентаріями". Там же переніс операцію.

"Не маючи можливості перебувати сьогодні в Україні, я намагаюся бути корисним там, де зараз перебуваю!", — підсумував Рабінович.

Нагадаємо, в Україні заборонили діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. Зокрема, до "чорного списку" потрапили партії ОПЗЖ та "Партія Шарія". Президент України зазначив, що Мін'юсту доручено вжити необхідних заходів щодо заборони діяльності цих партій.

Як повідомлялося раніше, до початку вторгнення рф в Україну в МЗС Великобританії заявляли, що росія може спробувати вчинити в Україні державний переворот, щоб привести до влади лідера партії "НАШІ" Євгена Мураєва.

А днями колишній член партії "ОПЗЖ", скандальний Ілля Ківа розповів на росТБ про те, що з центрального офісу СБУ в Києві нібито здійснюється обстріл киян, а їхні тіла видають за російські ДРГ.