Деятельность партии ОПЗЖ приостановлена — Рабинович

Партия ОПЗЖ прекратила свое существование

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" приостанавливает свою деятельность.

Об этом сообщил нардеп политсилы Вадим Рабинович на сайте фракции.

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"Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира! Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено! Война меняет все! Мир до 24 февраля и после — это два разных мира", — отметил в своем заявлении Рабинович.

Также депутат рассказал, что он улетел из Украины еще 3 февраля "по официальному приглашению парламента Израиля на встречу с парламентариями". Там же перенес операцию.

"Не имея возможности находиться сегодня в Украине, я стараюсь быть полезным там, где сейчас нахожусь!", — подытожил Рабинович.

Напомним, в Украине запретили деятельность ряду политических партий на время военного положения. В частности, в "черный список" попали партии ОПЗЖ и "Партия Шария". Президент Украины отметил, что Минюсту поручено принять необходимые меры по запрету деятельности этих партий.

Как сообщалось ранее, до начала вторжения рф в Украину в МИД Великобритании заявляли, что россия может попытаться совершить в Украине государственный переворот, чтобы привести к власти лидера партии "НАШИ" Евгения Мураева.

А на днях бывший член партии "ОПЗЖ", скандальный Илья Кива рассказал на росТВ о том, что из центрального офиса СБУ в Киеве якобы осуществляется обстрел киевлян, а их тела выдают за российские ДРГ.