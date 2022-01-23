Врал о войне на Донбассе и называл аннексию Крыма выгодной Киеву: чем известен Евгений Мураев

МИД Великобритании заявил, что Россия может привести к власти в Украине Евгения Мураева, поскольку он позитивно относится к Москве.

Министерство иностранных дел Великобритании накануне поделилось информацией, что Россия имеет намерение привести к власти в Украине позитивно относящихся к Москве руководителей. Как пример назвали руководителя партии "Наши" Евгения Мураева, который известен своими пророссийскими заявлениями.

Как пишет газета Daily Telegraph, Мураев в комментарии британскому изданию заявил, что его "позабавили" заявления британского МИД, поскольку ему вообще запрещен въезд в Россию.

Политик отметил, что он четыре года находился под санкциями РФ, а въезд туда ему запрещен из-за угрозы нацбезопасности. На фоне этого заявления Британии ему сложно комментировать.

Стоит отметить, что основания для суждений о пророссийских взглядах украинского политика Евгения Мураева все же есть. Ранее политик входил в "Опозиционный блок", затем был главой политсовета партии "За жизнь", а после создал собственную партию под названием "Наши".

В одном из интервью журналисту Дмитрию Гордону Евгений Мураев сообщил, что в 2014 году вывозил бывшего премьер-министра Николая Азарова за пределы Украины. По словам Мураева, чиновник-беглец предлагал отвезти себя в Белгород.

Кроме того, Евгений Мураев неоднократно в эфирах украинских телеканалов заявлял, что считает происходящее на Донбассе "гражданским конфликтом", а Украина, по его словам, получает поддержку со стороны США. Аннексию Крыма оппозиционный политик назвал "выгодной украинским властям", а по поводу вступления Украины в НАТО сказал, что ее там никто не ждет и решать этот вопрос нужно только на всеукраинском референдуме.

Не менее одиозными были заявления Мураева и о Революции достоинства 2017 года, которую политик назвал "государственным переворотом", что вызвало скандал и пикетирование телеканала NewsOne.

Напомним, что из-за высказываний Евгения Мураева Нацсовет по радиовещанию проверял каналы "Макси-ТВ" и "НАШ", которые принадлежат политику.