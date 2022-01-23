Брехав про війну на Донбасі і називав анексію Криму вигідною Києву: чим відомий Євген Мураєв

МЗС Великобританії заявило, що Росія може призвести до влади в Україні Євгена Мураєва, оскільки він позитивно ставиться до Москви.

Міністерство закордонних справ Великобританії напередодні поділилося інформацією, що Росія має намір привести до влади в Україні керівників, які позитивно ставляться до Москви. Як приклад назвали керівника партії "Наші" Євгена Мураєва, який відомий своїми проросійськими заявами.

Як пише газета Daily Telegraph, Мураєв у коментарі британському виданню заявив, що його "потішили" заяви британського МЗС, оскільки йому взагалі заборонено в’їзд до Росії.

Політик зазначив, що він чотири роки перебував під санкціями РФ, а в’їзд туди йому заборонено через загрозу нацбезпеці. На тлі цього заяви Британії йому важко коментувати.

Варто зазначити, що підстави для суджень про проросійські погляди українського політика Євгена Мураєва все ж таки є. Раніше політик входив до "Опозиційного блоку", потім був головою політради партії "За життя", а потім створив власну партію під назвою "Наші".

В одному з інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону Євген Мураєв повідомив, що у 2014 році вивозив колишнього прем’єр-міністра Миколу Азарова за межі України. За словами Мураєва, чиновник-втікач пропонував відвезти себе до Білгорода.

Крім того, Євген Мураєв неодноразово в ефірах українських телеканалів заявляв, що вважає те, що відбувається на Донбасі, "цивільним конфліктом", а Україна, за його словами, отримує підтримку з боку США. Анексію Криму опозиційний політик назвав "вигідною українській владі", а щодо вступу України до НАТО сказав, що її там ніхто не чекає і вирішувати це питання потрібно лише на всеукраїнському референдумі.

Не менш одіозними були заяви Мураєва та про Революцію гідності 2017 року, яку політик назвав "державним переворотом", що викликало скандал та пікетування телеканалу NewsOne.

Нагадаємо, що через висловлювання Євгена Мураєва Нацрада з радіомовлення перевіряла канали "Максі-ТВ" та "НАШ", які належать політику.