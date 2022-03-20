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В Украине запретили деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария", но не навсегда: подробности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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СНБО Новость обновлена 20 марта 2022, 03:00
СНБО

Ряду политических партий запретили деятельность на время военного положения

В Украине на время военного положения приостановлена деятельность политических партий, руководство которых выступало за сотрудничество с россией. К таковым в частности относятся ОПЗЖ и "Партия Шария".

Об этом рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Любая деятельность политиков, направленная на раскол или коллаборацию не будет иметь успеха, но получит жесткий ответ. А поэтому Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, которую развязала российская федерация и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения", — сказал Зеленский.

К таковым относятся:

  • "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ);
  • "Партия Шария";
  • "НАШИ";
  • "Оппозиционный блок";
  • "Левая оппозиция";
  • "Союз левых сил";
  • "Держава";
  • "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
  • "Социалистическая партия Украины";
  • партия "Социалисты";
  • "Блок Владимира Сальдо".

Зеленский добавил, что Минюсту поручено принять необходимые меры по запрету деятельности этих партий.

"Каждый должен сейчас заботиться об интересах нашего государства. Об интересах Украины. Это ради нас. Это ради жизни", — подытожил он.

Как сообщалось ранее, до начала вторжения в МИД Великобритании заявляли, что россия может попытаться совершить в Украине государственный переворот, чтобы привести к власти лидера партии "НАШИ" Евгения Мураева.

А после начала вторжения, журналист Христо Грозев писал, что россия требует на переговорах назначить главу ОПЗЖ Юрия Бойко премьером Украины.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Зеленский
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Украина
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