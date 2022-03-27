Предатель Кива на российском ТВ озвучил сумасшедший бред о расстрелах в Киеве: видео

Сбежавший из Украины член фракции ОПЗЖ опозорился на прокремлевском канале в россии

Илья Кива, которого лишь в середине марта лишили мандата народного депутата Украины, зачастил своим присутствием на пророссийских телеканалах. Так, недавно бывший член партии "ОПЗЖ" рассказал на росТВ о том, в центральном офисе СБУ в Киеве на Владимирской якобы сидит британская разведка.

Кроме того, оказывается, что каждый день из своих домов похищают журналистов, блогеров и активистов. И вообще убивают по 10 украинцев, их тела забирают скорые, разбрасывают по улицам украинской столицы, а потом собирают полицейские и говорят, что это российские ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — ред.).

"Новый день в российском дурдоме", — так комментирует "пламенную речь" Кивы в Москве украинский депутат Алексей Гончаренко.

Отметим, что недавно не обошлось без конфуза на шоу прокремлевского пропагандиста Соловьева. Прямо в студии так называемые "эксперты", обсуждая войну в Украине, доказали свое невежество, заявив, что легендарная Чернобаевка, где ВСУ уже 11-й раз скупали оккупантов в крови, находится под Киевом — где-то "в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель".