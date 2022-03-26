"Эксперты" на российском ТВ крупно опозорились с Чернобаевкой: видео

По мнению пропагандистов, Чернобаевка находится где-то под Киевом

В студии российского пропагандиста Владимира Соловьева пытались определить расположение легендарного украинского села Чернобаевка в Херсонской области, где войска ВСУ уже десять раз разбили врага. Информация о победе украинских бойцов дошла и до "экспертов" на росТВ. Не обошлось без конфуза.

Пропагандисты в очередной раз доказали свое невежество, заявив в прямом эфире, что Чернобаевка находится под Киевом — где-то "в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель".

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"Видимо, такие же "эксперты" и путину отчеты по Украине составляли, рассказывая, как у нас все побегут встречать российскую армию с хлебом-солью…", — прокомментировал казус украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Напомним, что недавно главный российский пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире на телеканале "Россия-24" признал фактически поражение российской армии. Украинская телеведущая Алеся Бацман по этому поводу отметила, что Соловьев уже почувствовал, что "дело пахнет жареным".

Кроме того, Соловьев, попавший в санкционные списки ЕС, остался без недвижимости в Италии.