Оккупанты 11-й раз "отхватили" в Чернобаевке и 4-й раз еще в одном месте
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Оккупанты вновь сунулись в Чернобаевку и снова потерпели поражение.
Украинские защитники уже 11-й раз ударили по Чернобаевке в Херсонской области, где российские оккупанты хранят свою военную технику.
Об этом сообщил 27 марта в Facebook советник президента Алексей Арестович.
"На уже, дорогая. 11:0, ночью сегодня) Кстати, аэродром Мелитополя уверенно догоняет Чернобаевку. 4:0. Сегодня", — написал он.
Напомним, что украинские военные 24 марта в десятый раз уничтожили технику российских оккупантов, которую они продолжают стягивать на аэродром в Чернобаевке Херсонской области.
В сети тут же отреагировали новой порцией мемов и шуток на тему российского погрома в украинском селе.
Ранее "Телеграф" сообщал, что юго-восточный регион Харьковщины также можно назвать местной "Чернобаевкой".
23 марта украинскими ЗРК там были сбиты два боевых самолета российских оккупантов.
Отметим, что для оккупантов Чернобаевка имеет серьезное военное значение.
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