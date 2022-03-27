Оккупанты 11-й раз "отхватили" в Чернобаевке и 4-й раз еще в одном месте

Оккупанты вновь сунулись в Чернобаевку и снова потерпели поражение.

Украинские защитники уже 11-й раз ударили по Чернобаевке в Херсонской области, где российские оккупанты хранят свою военную технику.

Об этом сообщил 27 марта в Facebook советник президента Алексей Арестович.

"На уже, дорогая. 11:0, ночью сегодня) Кстати, аэродром Мелитополя уверенно догоняет Чернобаевку. 4:0. Сегодня", — написал он.

Напомним, что украинские военные 24 марта в десятый раз уничтожили технику российских оккупантов, которую они продолжают стягивать на аэродром в Чернобаевке Херсонской области.

В сети тут же отреагировали новой порцией мемов и шуток на тему российского погрома в украинском селе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что юго-восточный регион Харьковщины также можно назвать местной "Чернобаевкой".

23 марта украинскими ЗРК там были сбиты два боевых самолета российских оккупантов.

Отметим, что для оккупантов Чернобаевка имеет серьезное военное значение.