Оккупанты в десятый раз были разгромлены в Чернобаевке: украинцы празднуют юбилей

Чернобаевка такими темпами войдет в учебники по всемирной истории.

В четверг, 24 марта, на 29-й день полномасштабного вторжения рф в Украину оккупанты вновь сунулись в Чернобаевку, что в Херсонской области, и потерпели поражение.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей странице в Facebook.

"Барабанная дробь!.. Равняйсь, смирно!.. Десятый раз Чернобаевки — встречай!.. В настоящий момент наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост — убегают!.. Видимо, мы снова грохнули кого-то из начальства. Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого раза. С месяцем начала операции вас, ребята. Бегите, не запыхайтесь", — написал Арестович.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал видео боя.

В сети тут же отреагировали новой порцией мемов и шуток на тему российского погрома в украинском селе.

Ранее сообщалось, почему Чернобаевка имеет серьезное военное значение.

Напомним, 24 марта ВСУ освободили украинское село в Запорожской области. Кроме того, бойцы оперативно-тактической группировки "Схід" в четверг отбили пять атак оккупантов, нанеся ощутимые потери врагу. Также украинская армия освободила село под Киевом, перекрыв россиянам дорогу к отступлению.