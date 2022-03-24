Отбили пять атак и отправили в ад около 130 оккупантов: украинские военные поделились новыми достижениями
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Очередная партия русской фашистской нечисти уже горит в аду
Украинские воины поделились новыми достижениями в уничтожении захватчиков из российской федерации: за последние сутки рашисты пять раз пытались принести новые беды нашей Родине и во всех пяти случаях получили мощный отпор наших героев. Еще более сотни оккупантов станут в очередь в ад из-за своих военных преступлений против украинской земли.
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О новых победах бойцы оперативно-тактической группировки "Схід" сообщили в четверг, 24 марта, на своей официальной странице в соцсети.
За последние сутки нацистская путинская армия понесла такие убытки:
- ликвидировано до 130 человек из личного состава,
- уничтожено 9 танков,
- обезврежен один БТР,
- шесть бронированных автомобилей пехоты уже не будут ездить по украинским просторам,
- пять САУ, пушек не будут стрелять в сторону гражданской инфраструктуры,
- восемь АО не будут воевать на стороне оккупантов,
- один УР-77 больше не поможет армии захватчиков.
"Очередная партия российской фашистской нечисти уже горит в аду. Не будет вам прощения, и за все совершенные преступления придет наказание! Победа будет за нами Слава Украине!", - продолжают неустанно подчеркивать свою безоговорочную победу украинские военные.
Ранее "Телеграф" сообщал, что за прошедшие сутки, благодаря мощному противостоянию украинцев, путинская армия потеряла 7 самолетов и около 15800 своих военнослужащих.
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