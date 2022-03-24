Укр

ВСУ отвоевали село в Запорожской области: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
380
Украинцы продолжают отстаивать свои земли Новость обновлена 24 марта 2022, 22:06
Украинцы продолжают отстаивать свои земли

Мощный отпор украинской армии не оставляет россиянам никаких шансов

На 29 день войны с россией бойцам Вооруженных сил Украины удалось освободить от российских оккупантов еще один населенный пункт — украинское село Малиновка, что в Гуляйпольском районе Запорожской области.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Соответствующую информацию в четверг, 24 марта, на своей странице в Telegram-канале обнародовал пресс-центр Запорожской областной военной администрации, ссылаясь на главу Малиновской общины Владимира Шиша.

"Из пяти больших сел, входящих в состав общины, три села полностью оккупированы вражескими войсками — Любимовка, Новозлатополь, и до сих пор враг был и в Малиновке. Сейчас идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена. " — говорится в тексте публикации.

Кроме этого, глава общины добавил, что сейчас ситуация в населенных пунктах района крайне критична, ведь оккупанты обстроили на окрестностях блокпосты и никого не пропускают, в результате чего люди остались без самого необходимого: воды, пищи и лекарств.

"Желательно организовать гуманитарный коридор, чтобы люди, которые хотят, могли бы уехать. Это, в основном, больные, нуждающиеся в постоянном уходе и лечении. В общем настроение у людей боевое. Итого к победе! ", — подчеркнул Шиш.

Ранее Телеграф сообщал еще одну хорошую новость, которой поделились защитники из рядов Вооруженных Сил Украины об освобождении одного из сел Барышевского района Киевской области от российских захватчиков. Кроме того, нашим военнослужащим удалось полностью перекрыть оркам отступление на восток Украины.

Теги:
#Украина #Россия #Запорожская область #Война #ВСУ
Олаф Шольц
Мир
"Большая семерка" договорилась проводить ревизию санкций против россии: что это значит
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Олаф Шольц
"Большая семерка" договорилась проводить ревизию санкций против россии: что это значит
Дата публикации
Категория
ООН
Генассамблея ООН приняла неприятную для россии резолюцию по Украине
Дата публикации
Категория
российский пленный
Украина обменялась пленными с россией: Верещук сделала важный анонс
Дата публикации
Категория
Вступительная кампания в 2022 году не отменяется
В Украине из-за войны фактически отменили ВНО: подробности
Дата публикации
Категория
Прошел один месяц с начала вторжения в Украину
Война — день 29: уже прошел месяц с начала провального нападения россии на Украину