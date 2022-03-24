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Еще 40 орков в аду: ВСУ освободили село под Киевом и перекрыли россиянам дорогу для отступления на восток (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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ВСУ продолжают защищать украинские земли Новость обновлена 24 марта 2022, 20:04
ВСУ продолжают защищать украинские земли

Наши защитники нанесли врагу значительные потери

На 29-й день противостояния российским захватчикам бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Лукьяновка, что в Барышевском районе Киевской области.

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Об этом бывший депутат Верховной Рады Украины, а в настоящее время заместитель председателя Кировоградского областного совета и украинский защитник Дмитрий Линько сообщил в четверг, 24 марта, в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, на поле боя российская армия понесла большие потери, в результате чего населенный пункт оказался под полным контролем украинцев. В общей сложности нашим бойцам удалось уничтожить около четырех десятков оккупантов, девять БМП, а также два танка.

"Мы взяли Лукьяновку!!! В результате боев уничтожено около 40 орков, 9 бмп и 2 танка. Один танк отжат и теперь косит русскую! ", — говорится в тексте публикации.

Публикация Линько в соцсети

Следует отметить, что контроль наших войск над селом Лукьяновка означает, что оккупантам полностью перерезана единственная дорога для отступления на восток страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия за минувшие сутки потеряла аж 7 самолетов, а всего за месяц противостояния украинских защитников кафиры из российской федерации "простились" с 15800 своими военными.

Теги:
#Украина #Россия #Война #ВСУ
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