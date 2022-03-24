Еще 40 орков в аду: ВСУ освободили село под Киевом и перекрыли россиянам дорогу для отступления на восток (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2090
Наши защитники нанесли врагу значительные потери
На 29-й день противостояния российским захватчикам бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Лукьяновка, что в Барышевском районе Киевской области.
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
Об этом бывший депутат Верховной Рады Украины, а в настоящее время заместитель председателя Кировоградского областного совета и украинский защитник Дмитрий Линько сообщил в четверг, 24 марта, в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, на поле боя российская армия понесла большие потери, в результате чего населенный пункт оказался под полным контролем украинцев. В общей сложности нашим бойцам удалось уничтожить около четырех десятков оккупантов, девять БМП, а также два танка.
"Мы взяли Лукьяновку!!! В результате боев уничтожено около 40 орков, 9 бмп и 2 танка. Один танк отжат и теперь косит русскую! ", — говорится в тексте публикации.
Следует отметить, что контроль наших войск над селом Лукьяновка означает, что оккупантам полностью перерезана единственная дорога для отступления на восток страны.
Ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия за минувшие сутки потеряла аж 7 самолетов, а всего за месяц противостояния украинских защитников кафиры из российской федерации "простились" с 15800 своими военными.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-