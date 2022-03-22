"Ирония судьбы, или Опять в Чернобаевке": соцсети шутят над очередным разгромом оккупантов

Поведение российских нацистов под Херсоном сравнивают с фильмом "День сурка"

Уже несколько суток в сети не утихает обсуждение постоянных попыток российских оккупантов атаковать село Чернобаевка и находящийся там аэродром. Как известно, 21 марта украинские военнослужащие в седьмой раз пресекли вражеские поползновения и уничтожили прибывшие туда подразделения. Пользователи соцсетей, разумеется, не прошли мимо такого события и бурно отреагировали на него потоком фотожаб и мемов.

Не все, но многие из лучших "Телеграф" решил собрать в одной публикации. Наслаждайтесь!

Отметим сразу, что многие из работ не подписаны насчет авторства, потому что найдены на просторах Facebook или Instagram. Однако надеемся, что подобную вольность можно простить, ведь сейчас для общего отпора врагу украинцам и юмор нужен общий, практически народный.

О Чернобаевке, к слову, шутят на различные темы. Кто-то, к примеру, делает населенный пункт местом действия различных известных фильмов.

Фото с просторов Facebook

Фото с просторов Facebook

Фото с просторов Facebook

Фото с просторов Facebook

Фото с просторов Facebook

Другие же делают отсылки на уже известные шутки "военного времени" в Украине — "призрака" Киева, семечки в карманах у российских военных для лучшего урожая подсолнуха, бои за сахар в россии и тому подобное.

Автор Павел Мошковский

Автор Goni Memes

Фото с просторов Facebook

Фото с просторов Facebook

Фото с просторов Facebook

Не обходится и без стеба над политическими деятелями.

Фото с просторов Facebook

Фото с просторов Facebook

Твиттерская мудрость

Некоторые же из работ просто лаконичны и эстетичны. Но менее смешными от этого не становятся.

Автор Креативна Катівня

Автор Александр Грехов

Фото с просторов Facebook

Фото с просторов Facebook

Автор Bright Arts

Автор Goni Memes

Автор Goni Memes

Также напомним, что много юмора в сложные времена не бывают. Украинцы в соцсетях уже вовсю готовятся к организации полевых работ с помощью военнопленных русских, а также рассказывают, почему вражескому войску нужно понимать разницу между "в/на Украине".