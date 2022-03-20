Укр

"Куплю двух-трех пленных для полевых работ": украинцы в войну снова спасаются юмором

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
643
Как слышите фразу "Мы же братья", начинайте бить на звук Новость обновлена 20 марта 2022, 09:38
Как слышите фразу "Мы же братья", начинайте бить на звук

Юмор — это и самое древнее оружие украинцев, и самое сильное успокаивающее

Российское вторжение в Украину, продолжающееся уже 25-й день подряд, стало настоящим толчком для народного творчества. И чаще всего она "изливается" в создании новых шуток, мемов и анекдотов о войне с путинскими захватчиками.

Тема войны, конечно, серьезная и сложная, но отвлекаться иногда бывает не лишним. Поэтому "Телеграф" предлагает небольшую подборку самых веселых выдумок украинцев по поводу событий последних дней.

И начнем с черного юмора. Или же на самом деле справедливом, потому что не радоваться потерям оккупанта ныне украинцы не могут — чем больше уничтоженных врагов, тем меньше их на нашей земле.

Автор Goni Memes
Автор Goni Memes
Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook

Впрочем, не все российские оккупанты превращаются в удобрение для украинских полей. Некоторые успевают сдаться в плен. Для таких наши женщины уже придумали отличный вариант работы.

Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook

Остается актуальной и тема постоянных тревог о воздушной атаке. Впрочем, изобретательный украинский народ уже даже придумал новый заговор, чтобы скорее отвадить врага от родной земли. Предупреждаем – без нецензурщины не обошлось!

Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook

Шутят в соцсетях и о "братании" с россиянами, кое-где поддерживающими свою власть и верящими в пропаганду, а в отдельных моментах напоминают, что они "против войны" и "вообще ничего не сделали".

Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook

Ну и куда же без традиционной паляниці?

Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook

Не обходятся разговоры о войне и без отборного одесского юмора — потому что его колорит очень и очень особенный.

Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook

А как вспомнили об Одессе, почему бы хотя бы на минуту не подумать и о Николаевщине и Херсонщине, которые рядом?

Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook

Также люди любят проводить определенные параллели с уже существующими фильмами кинематографа и реальностью.

Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook

А в завершение покажем вам настоящего боевого котика Степана. Один из самых мемных котов Украины, кстати, смог вместе с хозяевами выбраться за пределы Украины после десяти дней в подвалах. Пока животное во Франции, однако, можно не сомневаться, что настроение у него боевое.

Фото с просторов Facebook
Фото с просторов Facebook

А если этой подборки шуток и мемчиков вам было мало, предлагаем посмотреть предыдущую, где мы объясняли, почему Украина обязательно победит.

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