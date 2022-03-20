Только 18+: россияне дошли до нового маразма в своих "боях за сахар"

В россии установили возрастное ограничение на покупку сахара

Благодаря путинской "спецоперации" в Украине, россияне постепенно ощущают все санкции, которые были введены против россии. Уже несколько дней подряд полки российских магазинов пустеют, гражданам не хватает сахара и других продуктов. В связи с дефицитом сахара в рф, сеть магазинов Метро решила ввести возрастное ограничение на его покупку.

На сайте магазина прежде чем даже просто зайти в раздел товаров, в котором находится сахар, нужно подтвердить, что пользователю исполнилось 18 лет.

Отметим, что для того, чтобы ухватить себе нужный товар, россияне могут устроить "драку", а продавцы в супермаркетах даже не успевают довезти тележку с товаром до нужной полки, да и в принципе они и не торопятся этого делать.

Интересно, что в Кремле пытаются утихомирить начавшуюся панику, убеждая, что людям совершенно незачем запасаться продуктами первой необходимости. Хотя, разумеется, экономическая ситуация в стране-агрессоре благодаря множеству санкций оставляет желать лучшего.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии сильно поднялись ставки по ипотеке. Теперь приобрести квартиру в рф стоит уже втрое дороже. Кроме этого, россияне из-за войны против Украины не могут улететь на отдых за границу.