Там что – сахар продают? ВСУ в седьмой раз разбили войска путина в Чернобаевке — в сети истерика

Поражения россиян под Чернобаевкой уже стали мемом

Российские оккупанты на 26-й день войны в Украине в седьмой раз попытались занять аэродром в Чернобаевке Херсонской области и потерпели позорное поражение. Если в прошлый раз в сети просто смеялись, то сейчас у Facebook-пользователей просто началась истерика.

О разгроме российских оккупантов в Чернобаевке в понедельник, 21 марта, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Седьмую попытку врагов взять аэродром в Херсонской области советник главы ОП также высмеял.

Арестович сообщил, что ВСУ разгромили оккупантов в Чернобаевке в седьмой раз

После сообщения Алексея Арестовича пользователей Facebook и Twitter прорвало на мемы и шутки, ведь комичность ситуации действительно зашкаливает. Некоторые пользователи сети предположили, что россияне лезут в Чернобаевку, ведь там продают сахар, который благодаря кровавому диктатору владимиру путину теперь является дефицитным продуктом в россии — люди за него устраивают настоящие бои, а торговые сети установили возрастное ограничение на его покупку.

Напомним, что утром 18 марта стало известно, что в результате обстрела аэродрома в Чернобаевке был ликвидирован российский генерал Андрей Мордвичев, который был командующим 8-й общевойсковой армией Юго-восточного военного округа россии. Она базировалась в Ростовской области и отвечала за координацию действий боевиков т.н. "ЛДНР".