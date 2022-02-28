"Когда напал НА Украину, а остался В": сети шутят над российскими оккупантами, мемы и фотожабы (18+)

Некоторые из нынешних шуток обязательно войдут в историю

Украина держит героическую оборону против российской оккупационной армии уже пятые сутки подряд. Конечно, такая ситуация — очень тяжелое испытание для многих людей, поэтому и неудивительно, что украинцы пытаются отвлекаться от плохих мыслей с помощью шуток.

"Телеграф" даже не пытался сделать полную подборку народного творчества, ныне гуляющую по просторам интернета. Однако даже в этом случае шуток мы собрали очень много.

Сразу хотим извиниться за неуказание авторов — количество материала невероятное, не всегда можно найти первоисточник. Помните, что Украина сильная и единая, поэтому, наверное, и шутки над оккупантами у нас — одни на всех.

И да, предупреждаем: большинство мемов и фотолягушек содержат нецензурную лексику. Учитывая ситуацию в стране, мы подаем их "на языке оригинала", то есть без цензуры (18+).

Больше всего шуток, конечно, касается судьбы российских нападающих. Периодически "прилетает" и белорусам, готовым встать на помощь путинской армии.

Также внимания заслуживает и уже тренд нынешних дней — фраза "русский корабель, иди на**й", которую адресовали россиянам наши защитники на острове Змеиный. Её теперь используют обычные украинцы не только в повседневной речи, но и некоторые компании.

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Отдельно следует отметить, что украинцы — едины, как никогда, в своем желании победить нападающего. Поэтому и настроение соответствующие.

Еще есть подборка политико-экономических шуток.

А в завершение хотим напомнить: если Бог существует, то он очевидно носит форму ВСУ. Верьте в победу, верьте в нашу армию, и все будет Украина!

А для еще большего поднятия боевого духа предлагаем посмотреть видео, где жители частично оккупированного Бердянска поют Гимн Украины перед техникой российских солдат.