"Душу й тіло ми положим за нашу свободу": Бердянск встретил оккупанта Гимном Украины (видео)

Бердянск демонстрирует проукраинские настроения

Утром понедельника, 28 февраля, Бердянск, что в Запорожской области, частично занят российским оккупантом. Однако это не мешает местным жителям петь Государственный Гимн Украины на площади перед городским советом, в котором засели захватчики, чтобы показать — им здесь не рады.

Видеозапись с места происшествия девался Telegram-блогер donetchanyn.

В ролике хорошо видно, как люди кооперируются неподалеку от админздания, на котором до сих пор развевается сине-желтое знамя, и на всю возможную громкость распевают хорошо знакомые каждому строки.

"Душа и тело мы положим за нашу свободу, и покажем, что мы братья казацкого рода!" — "приветствуют" жители Бердянска российских захватчиков.

Символизм ситуации добавляет то, что городской совет расположен на площади Единства.

Известно, что городские власти от сотрудничества с оккупантами категорически отказались. Чтобы не повлечь человеческие жертвы украинские чиновники просто переместили свою нынешнюю работу в другое здание. В админпостройке сейчас находятся россияне.

При этом вообще без потерь с украинской стороны не обошлось. Как сообщили в Запорожской ОГА, один из путинских солдат застрелил мирного жителя Бердянска за то, что тот отказался дать ему телефон для коммуникации с семьей.