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Сняли угрозу с Одессы и риск изоляции Николаева: почему Чернобаевка - это большой успех ВСУ - Николай Белесков

Автор
Николай Белесков Николай Белесков
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Чернобаевка превратилась в село-мем Новость обновлена 23 марта 2022, 12:46
Чернобаевка превратилась в село-мем

Чернобаевка — это часть более широкой картинки по успешной обороне Южнобужского района

Чернобаевка, конечно, стала мемом и символом русской недальновидности. Но давайте посмотрим на это чуть серьезнее.

Противник после захвата Херсона планировал как минимум изоляцию Николаева, выход в Вознесенск с целью пересечения Южного Буга для развития наступления на Одессу, где планировалось соединить десант с моря и действия на суше.

Однако с изоляцией Николаева и пересечением Южного Буга не сложилось благодаря действиям ВСУ, НГУ, полиции и КОРДа.

И здесь из новых рубежей обороны на Николаевщине включается в дело наша артиллерия, которая смелыми рейдами приближается к Чернобаевке и работает по армейской авиации (вертолеты) и штабам россиян, не давая тем самым использовать аэродром для поддержки огнем наземных сил.

Тем самым полностью срывается план использования аэродрома в интересах наступления Николаевской области. Летать надо будет все так же с Джанкоя, а значит, тратить больше времени на подлет и иметь меньше времени на поддержку надлежащих сил огнем, так еще и цеплять дополнительные баки и как следствие иметь меньше боекомплекта.

Таким образом, начальная успешная оборона на соответствующих рубежах в Николаевской области создала основу для удачных смелых рейдов артиллерии при поддержке Bayraktar TB2, что в свою очередь улучшило условия для обороны Николаева и дороги к Вознесенску и снять угрозу для Одессы. В то же время успешная оборона по направлению Николаев-Вознесенек сделала угрозу обстрелов Чернобаевки перманентной и заставила врага выводить оттуда вертолеты.

Поэтому Чернобаевка — это часть более широкой картинки по успешной обороне Южнобужского района. Один из элементов успеха.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Чернобаевка
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