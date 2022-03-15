Депутаты из "ОПЗЖ" массово выходят из фракции, а Киву лишили мандата: подробности

Из ОПЗЖ разбегаются очень быстро

После того как одиозному украинскому политику Олегу Ляшко удалось проникнуть в дом, нагло покинувшего Украину, Ильи Кивы, последнего наконец-то лишили мандата народного депутата.

Это произошло во вторник, 15 марта, на заседании Верховной Рады. "За" исключение проголосовали 335 депутатов, передает "Телеграф". Напомним, что ранее Киву исключили из фракции ОПЗЖ по инициативе сопредседателя фракции Юрия Бойко.

Кроме того, депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и известный киевский бизнесмен Вадим Столар написали заявление про их выход из ОПЗЖ. Отметим, что все из них, кроме Фельдмана, были избраны по партийному списку. То есть, в случае их выхода из фракции, у партии будет возможность лишить их мандата.

Несколько нардепов ушли из ОПЗЖ

Ранее "Телеграф" сообщал, что у Вадима Рабиновича и еще двух нардепов из ОПЗЖ изъяли оружие и внушительную сумму денег.