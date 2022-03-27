Зрадник Ківа на російському ТБ озвучив божевільне марення про розстріли у Києві: відео

Член фракції ОПЗЖ, що втік з України, зганьбився на прокремлівському каналі в росії

Ілля Ківа, якого лише в середині березня позбавили мандата народного депутата України, зачастив своєю присутністю на проросійських телеканалах. Так, нещодавно колишній член партії "ОПЗЖ" розповів на росТБ про те, що в центральному офісі СБУ в Києві на Володимирській нібито сидить британська розвідка.

Крім того, виявляється, що щодня зі своїх будинків викрадають журналістів, блогерів та активістів. І взагалі вбивають по 10 українців, їхні тіла забирають швидкі, розкидають вулицями української столиці, а потім збирають поліцейські та кажуть, що це російські ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи – ред.).

"Новий день у російському дурдомі", — так коментує "полум’яну промову" Ківи в Москві український депутат Олексій Гончаренко.

Зазначимо, що нещодавно не обійшлося без конфузу на шоу прокремлівського пропагандиста Соловйова. Прямо в студії так звані "експерти", обговорюючи війну в Україні, довели своє невігластво, заявивши, що легендарна Чорнобаївка, де ВСУ вже 11-й раз скупали окупантів у крові, знаходиться під Києвом — десь "у трикутнику Буча-Ірпінь-Гостомель".