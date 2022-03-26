"Експерти" на російському ТБ зганьбилися з Чорнобаївкою: відео

На думку пропагандистів, Чорнобаївка знаходиться десь під Києвом

У студії російського пропагандиста Володимира Соловйова намагалися визначити розташування легендарного українського села Чорнобаївка на Херсонщині, де війська ЗСУ вже десять разів розбили ворога. Інформація про перемогу українських бійців дійшла і до "експертів" на росТВ. Не обійшлося без конфузу.

Пропагандисти вкотре довели своє невігластво, заявивши в прямому ефірі, що Чорнобаївка знаходиться під Києвом — десь "в трикутнику Буча-Ірпінь-Гостомель".

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"Мабуть, такі ж "експерти" і путіну звіти по Україні складали, розповідаючи, як у нас усі побіжать зустрічати російську армію з хлібом-сіллю…", — прокоментував казус український журналіст та блогер Денис Казанський.

Нагадаємо, що нещодавно головний російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі на телеканалі "Росія-24" визнав фактично поразку російської армії. Українська телеведуча Алеся Бацман із цього приводу зазначила, що Соловйов уже відчув, що "справа пахне смаженим".

Крім того, Соловйов, який потрапив до списків санкцій ЄС, залишився без нерухомості в Італії.