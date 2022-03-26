Рус

"Експерти" на російському ТБ зганьбилися з Чорнобаївкою: відео

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
719
владімір соловйов Новина оновлена 26 березня 2022, 22:18
владімір соловйов

На думку пропагандистів, Чорнобаївка знаходиться десь під Києвом

У студії російського пропагандиста Володимира Соловйова намагалися визначити розташування легендарного українського села Чорнобаївка на Херсонщині, де війська ЗСУ вже десять разів розбили ворога. Інформація про перемогу українських бійців дійшла і до "експертів" на росТВ. Не обійшлося без конфузу.

Пропагандисти вкотре довели своє невігластво, заявивши в прямому ефірі, що Чорнобаївка знаходиться під Києвом — десь "в трикутнику Буча-Ірпінь-Гостомель".

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

"Мабуть, такі ж "експерти" і путіну звіти по Україні складали, розповідаючи, як у нас усі побіжать зустрічати російську армію з хлібом-сіллю…", — прокоментував казус український журналіст та блогер Денис Казанський.

Нагадаємо, що нещодавно головний російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі на телеканалі "Росія-24" визнав фактично поразку російської армії. Українська телеведуча Алеся Бацман із цього приводу зазначила, що Соловйов уже відчув, що "справа пахне смаженим".

Крім того, Соловйов, який потрапив до списків санкцій ЄС, залишився без нерухомості в Італії.

Теги:
#Росія #Володимир Соловйов #Чорнобаївка
Джозеф Байден у Варшаві
Політика
Путін — м’ясник та затяжна війна з росією: 8 головних заяв Байдена у Варшаві
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Джозеф Байден у Варшаві
Путін — м’ясник та затяжна війна з росією: 8 головних заяв Байдена у Варшаві
Дата публікації
Категорія
Нагірний Карабах
У Карабаху вводять воєнний стан: росія заявляє про наступ Азербайджану
Дата публікації
Категорія
По Львову ударили ракетами
У Львові пожежа після ракетного удару: нові відео
Дата публікації
Категорія
Війська протиповітряної оборони України
"Напоролися на вогонь ППО": українські зенітники знищили бомбардувальник та безпілотник ворога
Дата публікації
Категорія
Війна триває вже 31 день
Війна — день 31: путін тягне в Україну війська з Грузії, але окупанти масово відмовляються воювати