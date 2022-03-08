У пропагандиста Соловйова депресія через військові невдачі росії: відео ефіру

Гість програми Соловйова кілька разів наголосив на провалах російських окупантів.

Головний російський пропагандист Володимир Соловйов на 13-й день військового вторгнення окупантів до України у прямому ефірі на телеканалі "Росія-24" визнав фактично поразку російської армії.

На це звернула увагу українська телеведуча Олеся Бацман, опублікувавши уривок передачі на своїй сторінці у Facebook.

Так, у прямому ефірі Соловйов обговорював "військову спецоперацію росії в Україні" (так влада наказала називати війну росії проти України) з ізраїльським дипломатом, який з 2010 року виступає як політолог на російському телебаченні, Яковом Кедмі.

Кедмі наголосив, що російська армія у війні з Україною демонструє повний провал.

"Якщо до міст входити не збиралися, тоді не потрібно було починати спецоперацію. Не увійшовши до міста ти нічого не зробиш. До сьогодні жодного міста серйозного не взяли, вже майже два тижні з дня початку спецоперації (війни проти України — ред.) У жодному місті не змінилася влада. Навпаки, все, що відбувається, тільки зміцнює владу (України — ред.). Якщо немає відпрацьованої тактики та наміру брати міста — операцію починати було марно", — заявив гість пропагандистської програми.

На що Володимир Соловйов відповів не менш песимістично.

"При цьому очевидно, що ми вважаємося виплодком пекла. Захід за це нас ненавидітиме довго, а війну із заявленими цілями не виграти ми просто не можемо, оскільки це призведе до загибелі самої Росії", — заявив головний російський пропагандист.

Олеся Бацман із цього приводу зазначила, що Соловйов уже відчув, що "справа пахне смаженим".

"Вова, не зупиняйся, кричи "Путін — ху..ло!" прямо зараз. Рви сорочку і показуй татуювання у вигляді тризубця. А то поб’ють, Вова", — додала українська журналістка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у російській верхівці на тлі тотального занепаду економіки вже заговорили про те, щоб усунути путіна. Джерела повідомляли, що Шойгу може готувати вбивство Путіна або його відсторонення від влади, що підтверджує інший наш високопоставлений співрозмовник у ФСБ РФ.