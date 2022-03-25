Блогер, політолог та шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко застеріг Україну від помилки Вірменії — не можна недооцінювати окупантів.

Чому Україні важливо не повторити помилку Вірменії у Карабаській війні

Публікація про Карабах показав одну проблему, яка постійно присутня у нашій політиці та настроях суспільства. Ця проблема у нинішньому контексті може мати дуже грізні та серйозні наслідки.

Коли почалася Друга Карабаська війна, то я уважно стежив за телеграм-каналами обох сторін та ЗМІ. Через якийсь час, десь день на 25-30-й, я відписався практично від усіх вірменських каналів, бо там йшов такий потік пропаганди, що ставало очевидним, що неможливо зрозуміти, що реально відбувається. Вірмени постійно себе переконували у божевільних перемогах, тоді як побіжний погляд на карти та читання зведень, де йдуть бої переконувало у протилежному. Ось Україні важливо не повторити помилку Вірменії.

Радісні крики "Чорнобаївка 10:0" бадьорять, але легко повторити помилку вірменів, впавши в нестримну екзальтацію з приводу наших перемог. Перед цим уже була помилка Зеленського та його команди, які вірили, що "Велике будівництво" вирішить купу проблем. Тому з фокуса пріоритетів пішла Росія, яка готувалася до нового витоку агресії. Сьогодні багато хто розслабився і вже почав будувати плани, як повернутися до Києва чи щось такого роду. Не розслабляйтеся. Це все надовго, і українцям треба звикнути жити у логіці довгої волі. Я детально це пояснював у текстах "Туман війни: яких помилок треба уникнути Україні у Третій світовій війні" та "Чому Путін завдасть ядерного тактичного удару по Україні. Послання українцям — останнім вільним людям на Землі".

Зараз потрібно менше дивитися на Чорнобаївку, а більше на райони Ізюма та Волновахи, а також Маріуполь, який стікаючи кров’ю, тримає навколо себе угруповання ворожих військ. Саме там формується ситуація, яка значною мірою визначить і подальший перебіг війни, і перебіг переговорів з Росією. Міноборони РФ зробило заяву про те, що зараз зосередиться на виведення окупаційних військ на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Росії кров із носа потрібен серйозний результат, і вона має достатньо ресурсів, щоб продовжувати завдавати ударів по Україні.

Про це сьогодні говорив бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

"Чи є у противника сили? Звичайно, є. Всі ці гучні заяви про те, що у них закінчуються ракети — за інтенсивністю обстрілів ми спостерігаємо, що все не так. Противник активно веде вогонь, особливо з військової інфраструктури, наших військових об’єктів", — сказав Грузевич на брифінгу в українському медіа-центрі в Києві в п’ятницю.

Він також зазначив, що ВСУ має інформацію, що Росія проводить мобілізацію в Дагестані, підтягує свіжі сили.

"Але ви ж розумієте, щоб вони опинилися під Києвом потрібен час. По повітрю ці сили не з’являться. Сили у них ще є, повірте мені, і він найближчим часом намагатиметься вводити їх у дію", — додав Грузевич.

Тому в Україні і еліті, і суспільству дуже важливо зберегти адекватність у сприйнятті обстановки. Оцінка тих чи інших дій ЗСУ, виходячи з розуміння ситуації в інформаційному міхурі, загрожує серйозними проблемами. Радіти в очікуванні, що орки ось-ось побіжать і почнуть бригадами переходити на наш бік – значить недооцінювати Росію та переоцінювати наші можливості. Вірменія 2020 року чітко показала, чим закінчується війна, яка ведеться за правилами власного інформаційного міхура.