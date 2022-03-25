Життя в окупованому Мелітополі: люди на вулицях та нова бойова техніка росіян (відео)

Мелітополь продовжує жити, навіть перебуваючи під окупацією.

Жителі тимчасово окупованого Мелітополя (Запорізька область) продовжують жити повсякденним життям, навіть попри наявність у місті великої кількості російських військових.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Містяни прогулюються вулицями часто парами, компаніями або сім’ями. Багато хто з них ходить за покупками, витрачаючи готівку або, якщо в магазинах є така можливість, гроші з карток. При цьому купують вони все, починаючи від туалетного паперу і закінчуючи холодильниками, була навіть помічена жінка, яка купила настільну штучну ялинку. У місцевому Епіцентрі люди часто закуповуються будматеріалами, мабуть, щоб робити ремонт у будинку. Черг немає хіба що до аптек, де практично нічого не залишилося, подекуди навіть вивішують списки медикаментів, яких немає у продажу.

Багато жителів також гуляли в парку, де продовжують працювати навіть деякі атракціони, а ось кафе в місті здебільшого закриті.

Настрій у городян теж неоднозначний, деякі чекають на наступи ЗСУ, інші ж бояться боїв у місті.

Тим часом у Мелітополі знаходиться багато ворожої техніки, від військових КамАЗів до зенітно-ракетних комплексів "Вікінг" (експортний варіант Бук-3М).

Як повідомлялося раніше, 25 березня стало відомо, що близько 70 російських військових у Мелітополі відмовилися виконувати накази свого командування, оскільки зрозуміли, що воювати проти України їм не хочеться.